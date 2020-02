Öffnung für Radverkehr

Ludwigshafen.Die Grünen fordern eine schnellere Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr. Eine Untersuchung der TU Dresden von 2018 habe gezeigt, dass Ludwigshafen bei der Verkehrswende kaum vorankomme. In Teilbereichen, etwa beim öffentlichen Nahverkehr, seien sogar Verschlechterungen gegenüber 2013 festzustellen. So habe sich der Anteil des Nahverkehrs an der gesamten Verkehrsleistung drastisch von 23 auf 16 Prozent verringert. Dies sei durch den Anstieg des Radverkehrs von fünf auf neun Prozent nur teilweise ersetzt worden. „Es muss dringend mit einem verbesserten Nahverkehrsangebot für Familien und Auszubildende und mit mehr guten und sicheren Rad- und Fußwegen zu den Ausbildungsstätten angesetzt werden“, sagt Vorstandssprecher Konstantin Fröhlich. Die Verwaltung sollte mit den Bildungseinrichtungen über Verbesserungsmaßnahmen reden. „Die Arbeiten an den Hochstraßen dürfen keine Entschuldigung dafür sein, dass mögliche Verbesserungen im Radverkehr liegen bleiben, da dieser nach der Sperrung der Hochstraße Süd für eine Entlastung sorgt“, ergänzt Beisitzer Christian Brückmann. ott

