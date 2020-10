Ölspur auf Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke verursacht Unfälle

Ludwigshafen.Eine Ölspur ist am Dienstag vermutlich Auslöser für zwei Verkehrsunfälle in Ludwigshafen gewesen. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Unfälle auf der B44 auf der Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim. Zunächst kam ein Kleintransporter ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und verursachte Sachschaden. Kurze Zeit später verlor ein Rollerfahrer die Kontrolle über sein Kleikraftrad und stürzte. Hierbei verletzte sich die Beifahrerin leicht.

Die Auffahrt war für die Reinigung zwischenzeitlich gesperrt. Die Polizei sucht nun den Verursacher der Ölspur. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621 963-2122 bei der Behörde.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020