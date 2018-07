Offener Brief an Dreyer

Anzeige

Ludwigshafen.Mit einem zwei Seiten umfassenden Schreiben an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat der Ludwigshafener CDU-Fraktionschef Peter Uebel noch einmal für einen Standort der Hochschule in der Innenstadt geworben. „Wir sind enttäuscht, dass die Anliegen der Stadtgesellschaft, vertreten durch mehrere Fraktionen im Stadtrat und die Initiative der IHK, seitens des zuständigen Ministers und der Landesregierung nicht gehört wurden“, schreibt er mit Blick auf die Absage des Wissenschaftsministers Konrad Wolf (SPD) an das Projekt City-Campus (wir berichteten). Die Planungen für den Erweiterungsbau am aktuellen Standort in der Mundenheimer Ernst-Boehe-Straße seien zehn Jahre alt und entsprächen nicht mehr den gesamtstädtischen Entwicklungskonzepten.

Gerade die mit baulichen und sozialen Problemen belastete Innenstadt biete angesichts vieler Leerstände ausreichende Möglichkeiten, einen Campus anzusiedeln. „Wir sind zwar überzeugt, dass der geplante Neubau in Mundenheim den Anforderungen funktional gerecht wird. Genauso aber auch, dass hier die große Chance einer guten Stadtentwicklung und Win-win-Situation für Kommune und Hochschule vertan wird“, so Uebel. Ludwigshafen werde über Jahre mit der suboptimalen Lösung leben müssen.

Forderung nach zweitem Campus

Aufgrund der steigenden Studierendenzahlen werde jedoch auch über den Erweiterungsbau hinaus weiterer Platzbedarf bestehen, ist sich Uebel sicher. „Da die Baukonzepte von einer Zahl von 3500 Studierenden ausgehen, fehlen angesichts der jetzigen Studentenzahl von 4500 Platzangebote für 1000 junge Menschen“, betont der Fraktionschef. „Wir bitten daher, zusätzlich als weiteren Standort die Innenstadt zu prüfen, um hier zumindest eine zweite Hochschuldestination zu ermöglichen.“ Dieser Standort könne etwa mit einem Shuttlebus angebunden werden. Die Landesregierung müsse die zehn Jahre alte Konzeption der Campuslage am Stadtrand neu überdenken. jei