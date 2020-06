Offenes Feuer als Brandursache

Ludwigshafen.Vorsätzlicher oder fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer ist die Ursache für den Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Fabrikstraße, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Brand brach an einer Couch im Keller aus. Wegen starker Rauchentwicklung im Treppenhaus musste die Feuerwehr am Samstagabend 78 Menschen teilweise über Drehleitern in Sicherheit bringen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar, weil die Stromversorgung beschädigt wurde, so eine Sprecherin der Immobiliengesellschaft GAG. 14 Bewohner, die nicht bei Freunden und Bekannten unterkamen, wurden in einem Hotel untergebracht. Der Schaden beträgt laut Polizei 80 000 Euro. ott

