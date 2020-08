Offenlage ab Montag

Ludwigshafen.Die Pläne für das umstrittene Wohngebiet „Luitpoldstraße Nord“ liegen vom 10. bis 21. August im Rathaus zur Einsichtnahme und Stellungnahme aus. Das Konzept der WS Systembau GmbH (Haßloch) sieht eine Bebauung mit 160 Wohneinheiten vor. Bei dem Quartier am Zehnmorgenweiher sind Einzel- und Doppelhäuser, ein Mehrfamilienhaus sowie ein betreutes Wohnprojekt geplant. Anwohner wollen vor allem den großen Baumbestand erhalten.

Unterlagen liegen im Rathaus, Zimmer 301, aus und können auch im Internet unter www.ludwigshafen.de/nachhaltig eingesehen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich in eine Liste zur Interessensbekundung eintragen zu lassen. Rückfragen sind unter den Telefonnummern 0621/504-3117 oder 504-3247 sowie per E-Mail unter stadtplanung@ludwigshafen.de oder in Einzelgesprächen nach Terminabsprache möglich. ott

