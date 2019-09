Oggersheim feiert inklusives Fest

Ludwigshafen.Mit dem Aktionstag „Ganz normal anders“ bieten Einrichtungen und Vereine am Sonntag, 8. September, in Oggersheim eine Plattform der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderung. Nach Angaben der Stadt haben ehrenamtliche Helfer und Fachkräfte sozialer Institutionen ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Insgesamt nehmen in diesem Jahr mehr als 50 Akteure an der Veranstaltung teil, etwa der Verkehrs clown Tapsi, der jungen Gästen wichtige Tipps zum Thema Sicherheit vermittelt. Die Eulen Ludwigshafen bieten Torwandwerfen an.

Gefeiert wird von 12 bis 18 Uhr auf der Comeniusstraße. Sozialdezernentin Beate Steeg und Ortsvorsteherin Sylvia Weiler eröffnen das Fest offiziell um 13.15 Uhr. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.09.2019