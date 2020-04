Ohne Helm, mit Alkohol

Ludwigshafen.Ohne Führerschein, aber dafür mit Alkohol sind zwei Jugendliche am Samstag mit einem Motorroller in der Erich-Reimann-Straße unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden einer Streife aufgefallen, da der Roller kein Versicherungszeichen hatte. Außerdem trugen sie keinen Helm. Als die Jugendlichen das Polizeiauto sahen, versuchten sie zu flüchten, was aber misslang.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 16-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß, aber nach Alkohol roch. Ein Test ergab 0,4 Promille. Der Roller wurde beschlagnahmt. Den 16-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz. Außerdem leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein: Für Fahranfänger unter 21 Jahren gilt striktes Alkoholverbot. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020