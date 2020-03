Olympiasieg mit 22 Jahren

Ludwigshafen.Er war einst einer der besten Gewichtheber der Welt und krönte mit erst 22 Jahren als Weltmeister im Reißen des Schwergewichts bei den Olympischen Spielen 1972 in München seine relativ kurze, aber erfolgreiche Laufbahn: Der in Ludwigshafen geborene Rainer Dörrzapf (Bild), der am Freitag 70 Jahre alt wird, bewältigte damals 165 Kilogramm als nur 97 Kilogramm wiegender Schwergewichtler – die Grenze in dieser Gewichtsklasse lag bei 110 Kilo. Bereits zwei Jahre zuvor war er im Mittelschwergewicht Vizeweltmeister im Reißen geworden.

Gewichtheben begleitete ihn ein Leben lang, denn nach seiner Laufbahn als Heber für den mehrfachen deutschen Mannschaftsmeister AC Mutterstadt wurde der Olympiateilnehmer von 1968 und 1972 auch Bundestrainer der Gewichtheber von 1981 bis 2013. Diplom-Sportlehrer nach einem zweijährigen Studium an der Sporthochschule in Köln – das war bereits seine vierte Berufsausbildung, denn zuvor hatte Dörrzapf als Maschinenschlosser, als kaufmännischer Angestellter und schließlich als Sportlehrer andere berufliche Wege eingeschlagen. 1976 hatten Verletzungen an Handgelenk und Knie seine sportliche Karriere beendet und einen dritten Olympia-Start verhindert. rs

