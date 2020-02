Onkologische Ambulanz schließt

Ludwigshafen.In der Onkologischen Ambulanz des Marienkrankenhauses Ludwigshafen wurden im Quartal durchschnittlich knapp 70 Patienten behandelt. Seit Januar müssen sie sich neue Praxen für ihre Chemotherapien suchen – die Ambulanz des Marienkrankenhauses hat de facto geschlossen. Seit Jahresbeginn fehlt die Berechtigung, mit den gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen. Dafür ist eine sogenannte Ermächtigung von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) nötig, die nach der letzten Überprüfung nicht mehr erteilt wurde.

„Die Ermächtigung ist persönlich gebunden“, erklärt ein Sprecher der KV Rheinland-Pfalz. Nach einem Oberarztwechsel zum Jahresbeginn entfiel die Ermächtigung der Ambulanz. Eine neue hatte das Krankenhaus laut seiner Sprecherin „fristgerecht“ beantragt – aber nicht bekommen. „Das traf uns völlig unvorbereitet“, so die Sprecherin. „Es gab vorher keine entsprechenden Hinweise vonseiten der KV.“ Die Ermächtigung wurde laut Krankenhaus erst letzten September verlängert.

Ein Sprecher der KV Rheinland-Pfalz erklärte dieser Zeitung: „Niedergelassene Ärzte haben das Vorrecht auf ambulante Behandlung.“ Erst wenn ihr Angebot nicht ausreiche, kämen Krankenhausärzte zum Zuge. Ein unabhängiger Zulassungsausschuss, bestehend aus Ärzten und Vertretern der Krankenkassen, überprüfe den Bedarf.

Das Krankenhaus hatte die betroffenen Patienten nach der Entscheidung Mitte Dezember benachrichtigt und an „die umgebenden Praxen in Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer“ verwiesen, sagte ein zuständiger Mediziner.

Das Gremium begründete seine Entscheidung bislang noch nicht. Vonseiten des Krankenhauses heißt es, man habe erfahren, dass ein niedergelassener Mediziner in Ludwigshafen im vergangenen Jahr einen zusätzlichen KV-Sitz bekommen habe.

Mit der Entscheidung will sich das Krankenhaus nicht abfinden: Nach der schriftliche Stellungnahme wolle man Widerspruch einlegen, so eine Sprecherin. Auch an Alternativen denke das Krankenhaus: Es laufen „Gespräche in Richtung einer Kooperation“. Vertragsärzte könnten beispielsweise in den Räumlichkeiten der Ambulanz behandeln.

Krebspatienten werden im Krankenhaus weiterhin auf anderen Stationen behandelt, etwa in der Onkologischen Tagesklinik. Die Privatpatienten der Onkologische Ambulanz – durchschnittlich sieben pro Quartal – seien noch in Behandlung.

