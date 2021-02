Online-Abschluss an Aschermittwoch

Ludwigshafen.Der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalsvereine lädt an Aschermittwoch, 17. Februar, ab 19.11 Uhr zu einem Online-Abschluss der diesjährigen Kampagne ein. „Mit Fasnacht in der Cloud ist es gelungen, ein bisschen gute Stimmung aus den närrischen Wohnzimmern in dieselben zu bringen. Die Bürger und die Vereine konnten sich mit Beiträgen beteiligen und so zeigen, dass sie die Fasnacht im Herzen tragen“, so Präsident Christoph Heller. Die Aktion „Fasnacht in der Tüte“ sei sehr gut gelaufen und mittlerweile ausverkauft. Anmeldung zur Aschermittwoch-Sitzung per E-Mail an vizepraesidentin@grosser-rat-lu.de. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.02.2021