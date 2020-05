Online-Angebot zu Mediennutzung

Ludwigshafen.Mit einem neuen Angebot reagiert die Familienbildung des Heinrich-Pesch-Hauses auf die coronabedingte Schließung. Am Donnerstag, 14. Mai, findet von 19.30 bis 20.30 Uhr ein Webinar zum Thema Mediennutzung in der Familie statt. Gerade in der aktuellen Situation seien Kinder einer Reihe von Medien ausgesetzt: Homeschooling, Erklärvideos, Fernsehen.

Das Webinar greife praktische Fragen von Eltern auf, etwa wie viel Zeit am Computer empfehlenswert und was bei sozialen Medien zu beachten ist. Das Webinar wird über MS Teams durchgeführt und erfordert den Zugang zu einem PC oder Tablet mit aktuellem Browser. Eine Anmeldung ist bis 13. Mai per E-Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de möglich. Weitere Infos erhalten die Teilnehmer zugeschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.05.2020