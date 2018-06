Online-Anmeldung ab September

Anzeige

Ein lange ersehnter Wunsch der Eltern wird nun erfüllt: Ab September können sie ihre Kinder auch online in einem Kindergarten anmelden. Dies kündigte der städtische Bereichsleiter Rudolf Leidig im Jugendhilfeausschuss an. Über ein digitales Portal seien Anmeldungen in den städtischen sowie kirchlichen Kitas möglich. Einzige Ausnahme sei die Kita eines privaten Betreibers in Ruchheim.

Die Plätze werden weiterhin durch die Leitung der jeweiligen Einrichtung vergeben – nach den derzeit geltenden Kriterien. Für die Teilzeitplätze im Kindergarten heißt dies: Wenn mehr Anmeldungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Geburtsdatum über die Reihenfolge der Aufnahme. Für den Ganztagsbereich spielen indes auch die Berufstätigkeit der Elternteile sowie die Familien- und Wohnsituation eine Rolle. ott