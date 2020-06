Ludwigshafen.Die Verwaltung bietet ab Dienstag, 2. Juni, einen zweiwöchigen Online-Dialog zum Abriss der Pilzhochstraße an. Bürger können unter www.ludwigshafen-diskutiert.de Experten befragen – und sollen Antworten innerhalb von zwei Arbeitstagen erhalten, so eine Mitteilung. Der Abriss im Bereich der Mundenheimer Straße soll am Donnerstag, 11. Juni, um 9 Uhr beginnen und bis Montag, 15. Juni, dauern. Bei einer Online-Bürgersprechstunde am Dienstag, 9. Juni, stehen von 18 bis 20 Uhr Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Beigeordneter Andreas Schwarz, der kommissarisch das Baudezernat führt, der neue Baudezernent Alexander Thewalt und Björn Berlenbach, Leiter des Bereichs Tiefbau, zur Verfügung.

