Online-Infos zum Studium

Ludwigshafen.Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen hat den Tag der offenen Tür am 14. November wegen Corona abgesagt und lädt stattdessen am Freitag, 6. November, zum Online-Infotag ein. Von 15 bis 17 Uhr stellt sie das Studienangebot in Betriebswirtschaftslehre und Sozial- und Gesundheitswesen sowie die Bewerbungsmodalitäten vor. Zudem können die Teilnehmer in Online-Vorlesungen hineinschnuppern und im Chat mit Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitern Fragen rund ums Studium klären – von der Zulassung und Bewerbung über die Studienfinanzierung bis hin zum Auslandssemester. Um eine Anmeldung wird gebeten. Detaillierte Information gibt es auf dem Event-Portal der Hochschule unter www.veranstaltungen.hwg-lu.de. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020