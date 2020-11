Ludwigshafen.Die Volkshochschule bietet am Donnerstag, 26. November, von 19 bis 20 Uhr den Onlinekurs „Entspannt in den Advent“ an. Die Dozentin zeigt Dehn- und Atemübungen, mit denen die Teilnehmer zur Ruhe kommen sollen. Zudem können sie das Online-Lernen in der eigenen Wohnung ausprobieren. Der Kurs findet per Videokonferenzsystem in einem geschützten virtuellen Seminarraum der vhs.cloud statt. Die Gebühr beträgt zehn Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-lu.de oder unter der Rufnummer 0621/504-22 38 möglich.

