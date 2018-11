Operieren so wie Orgel spielen

Von unserem Mitarbeiter

Roland Schmellenkamp

Ludwigshafen. „Ich habe mich direkt nach der Operation wohlgefühlt. Wenn ich einen großen Bauchschnitt gehabt hätte, wäre ich anders mit der Sache umgegangen. Aber so habe ich mich ,normal’ gefühlt, das ist wichtig fürs Gesundwerden“, erzählt Jutta Fixemer aus Darmstadt. Sie wurde am Klinikum mit dem DaVinci Robotersystem an der Bauchspeicheldrüse operiert. Das Organ musste wegen eines Tumors teilweise entfernt werden.

Wobei Roboter der falsche Ausdruck ist. Das Gerät wird, so Professor Stefan Willis, Chefarzt der Chirurgie, „ähnlich wie beim Orgelspielen bedient, man steuert es mit Armen und Beinen“. Es handelt sich also nicht um einen selbstständig agierenden Roboter, sondern um ein Instrument.

Vorher geübt

Orgelkonzert und Operation haben gemeinsam, dass vorher geübt werden muss. Vor einem Jahr fing Willis an zu operieren – bisher 40 Mal mit durchweg positiven Erfahrungen. Derzeit bildet er einen zweiten Operateur aus. Er schätzt die mögliche Operationszahl nur im Bauchbereich in Ludwigshafen auf rund 100 jährlich. Der Clou: Operationen im Bauchraum erfolgen mittels Kamera und vier Armen, so dass kein großer Schnitt erfolgen muss. Die Instrumente werden sozusagen durch kleine Löcher eingeführt und sind im Körper sehr beweglich. Jutta Fixemer erzählt: „In der Reha habe ich andere Frauen nach einer konventionellen Operation gesehen – sie hatten einen große Narbe quer über dem oberen Bauchbereich.“ Bei ihr sind dagegen nur vier kleine Flecke zu erkennen.

Das System biete neben der Kosmetik weitere Vorteile, erklärt der Chefarzt: Weniger Verwachsungen und Schmerzen, exakte und ruhige Operationen, die Patienten kommen schneller auf die Beine, haben deshalb ein geringeres Thrombose- und Embolie-Risiko. Nachteilig sei, dass Aufbau und Anschluss länger dauern als bei einer traditionellen Operation. Und der Nutzen sei durch wissenschaftliche Studien noch nicht bewiesen.

Die neue Technik setzt sich dennoch durch: Weltweit sind rund 5000 DaVinci-Systeme installiert. Der Hersteller habe zwar quasi ein Monopol auf die Gerätegattung, aber es drängten nun andere Hersteller auf den Markt. Der Chirurg geht davon aus, dass es dann auch preisgünstiger wird: Das Klinikum hat rund zwei Millionen Euro für das Gerät bezahlt. Hinzu kommen 100 000 Euro Wartungskosten jährlich.

Operiert werden damit nicht nur Privatpatienten. Die Notwendigkeit des Einsatzes sei entscheidend. Was Jutta Fixemer auch verrät: Sie wurde für den Eingriff nach Ludwigshafen überwiesen – wegen der besseren Instrumente. Die OP wollte sie wegen eines privaten Termins verschieben, aber Willis drängte zu einem baldigen Eingriff. Der Arzt lag richtig: Das Gewächs an der Bauchspeicheldrüse erwies sich als bösartig – heute gilt die 52-Jährige als geheilt.

