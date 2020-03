Opfer und Verdächtiger kannten sich

Ludwigshafen/Frankenthal.Nach dem Gewaltverbrechen an einer 17-jährigen Ludwigshafenerin vor rund zwei Wochen geht die Staatsanwaltschaft von einem Verdeckungsmord aus. „Es gibt Anhaltspunkte für eine vorausgegangene Vergewaltigung“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, auf Anfrage dieser Redaktion. Diese, so vermuten die Ermittler, habe der ebenfalls 17 Jahre alte Verdächtige mit einem Mord verdecken wollen.

Zwischen dem Opfer und dem Verdächtigen habe es eine „kurzzeitige Beziehung“ gegeben, wie Ströber mitteilt. Das habe der Jugendliche in Untersuchungshaft eingeräumt. Auch vor der Tat am Abend des 12. März habe er sich mit der 17-Jährigen getroffen. „Die Vorwürfe streitet er allerdings ab“, so Ströber.

Wie berichtet, hatte ein Spaziergänger die schwer verletzte 17-Jährige am Abend des 12. März an der Uferböschung des Willersinnweihers gefunden. Am folgenden Abend war die Jugendliche im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Das Obduktionsergebnis ergab, dass das Opfer durch Strangulation gestorben war. Der Verdächtige wurde am Abend nach der Tat von Spezialkräften festgenommen. jei

