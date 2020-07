Oppau ab Freitag dicht

Ludwigshafen.Termine können nun auch für die Bürgerbüros Achtmorgenstraße und Oggersheim ab dem 3. August unter www.ludwigshafen.de gebucht werden, teilte die Verwaltung am Montag mit. Das Bürgerbüro Oppau bleibt wegen Renovierung vom 31. Juli bis 1. September geschlossen. Termine nach dem 2. September für das Bürgerbüro Oppau können ab 19. August online gebucht werden. Bereits in Oppau beantragte Dokumente können an der Infotheke im Rathaus abgeholt werden. Nur wer keine Möglichkeit hat, den Termin online zu buchen, kann laut Verwaltung in Einzelfällen unter folgenden Rufnummern einen Termin in den Bürgerbüros buchen: Achtmorgenstraße (Tel. 0621/ 504-38 60), Oggersheim (Tel. 0621/ 504-31 15) und Oppau (Tel. 0621/ 504-24 09) ab 19. August. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.07.2020