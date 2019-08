Oppauer feiern vier Tage lang

Ludwigshafen.Musik und ein Ballonflugwettbewerb bietet die Oppauer Kerwe auf dem Platz am Bahnübergang in der Edigheimer Straße, die von Samstag, 17. August, bis Dienstag, 20. August, stattfindet. Am Samstag wird die Veranstaltung durch den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge), Hubert V. Eisenhauer, um 17 Uhr offiziell eröffnet. Ortsvorsteher Frank Meier sticht das obligatorische Bierfass an. Am Samstag, Sonntag und Montag veranstaltet die Arge den beliebten Ballonflugwettbewerb. Die Sieger erhalten bei der Preisverleihung Anfang Dezember in der Stadtbibliothek Oppau Urkunden und Geldpreise.

Am Dienstag findet um 15 Uhr der Seniorennachmittag statt, der musikalisch begleitet wird. Zum Ende der Kerwe wird gegen 21 Uhr die Fahne wieder eingeholt. kph

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019