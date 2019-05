Oppauer in oberer Hälfte

Ludwigshafen.Mit einem 1:1-Unentschieden gegen den Meister und Landesliga-Aufsteiger TSV Billigheim-Ingenheim beendete der BSC Oppau die Saison in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz. Die Oppauer gingen durch Dominique Golab (31.) in Führung, mussten aber durch Patrick Grimm (67.) den Ausgleich hinnehmen. Sie blieben damit in den letzten sechs Spielen der Saison ohne Niederlage und holten dabei zehn Punkte. In der Endabrechnung belegt die Mannschaft von Trainer Göran Garlipp einen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Es hätte noch besser ausgehen können, wenn sich die Oppauer im Laufe der Saison nicht mit fünf roten und sieben gelbroten Karten des Öfteren selbst geschwächt hätten. rs

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019