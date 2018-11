Orangefarbene Fassaden gegen häusliche Gewalt

Ludwigshafen.Pfalzbau, Wilhelm-Hack-Museum oder die Sparkasse Vorderpfalz – sie alle werden orangefarben. Zumindest deren Fassaden sollen ab dem 24. November für eine Woche in diesem Ton erstrahlen. Das soll Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema schaffen: Gewalt gegen Frauen, die einer Statistik des Familienministeriums zufolge jede dritte Frau in Deutschland erfährt. „Orange your City“ heißt die Kampagne, die weltweit von der Menschenrechtsorganisation UN Women ins Rollen gebracht wurde. In Ludwigshafen betreut die Aktion, anlässlich des internationalen Gedenktages gegen Gewalt an Frauen am 25. November, das Netzwerk Zonta.

„Damit können wir zwar keiner Frau direkt helfen. Aber wir schaffen es, Licht ins Dunkel zu bringen“, erklärt die Ludwigshafener Zonta-Präsidentin, Karin Koch. Viele Personen, die Gewalt erfahren hätten, würden sich schämen, Beratungseinrichtungen aufzusuchen, macht Koch deutlich. Nur 20 Prozent der Betroffenen nutzen nach Ministeriumsangaben diese Möglichkeiten. „Diese Schamgrenze wollen wir überspringen – damit wäre vielen Opfern geholfen“, hofft Koch.

In Ludwigshafen geht die Zahl von Gewalt in engen sozialen Beziehungen, darunter sind auch Gewaltverbrechen gegen Frauen gelistet, weiter zurück. 2017 gab es 695 Fälle – knapp 100 weniger als im Jahr zuvor. Einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz begründete dies mit dem stärkeren Opferschutz. Trotzdem sei jeder Fall einer zuviel.

Erleichterung durch LED-Lampen

Die Zonta-Mitglieder betreuen seit mehr als 25 Jahren Projekte in Ludwigshafen, um Frauen zu helfen. Rund 170 000 Euro sind bereits in Aktionen geflossen. Bei „Orange your City“ sei die Bereitschaft der teilnehmenden Unternehmen groß gewesen, was Koch besonders freut: „Die Firmen organisieren und finanzieren alles selbst.“ Mit LED-Lampen werde die Außenbeleuchtung der Gebäude per Knopfdruck verändert.

Insgesamt zwölf Fassaden werden in Ludwigshafen orange erstrahlen – darunter auch die Stadtbibliothek oder der Schornstein des Müllheizkraftwerks. „Das ist außergewöhnlich viel, im Vergleich zu anderen Städten“, weiß Michael Cordier, Geschäftsführer der Lukom.

Auch Bürger können sich beteiligen: „Mit orangener Folie über den Fenstern kann jeder ein Zeichen setzen“, hofft Zonta-Mitglied Elisabeth Schulte-Braucks auf Nachahmer.

Info: Informationen unter zonta-ludwigshafen.de

