Orga-Team vor Neuanfang

Ludwigshafen.Zwei Tage gute Stimmung auf der Sternstraße, das hat in Friesenheim Tradition. Es fragt sich allerdings, wie lange noch. Denn das dieses Jahr noch einmal kräftig gefeiert wurde zwischen der Hohenzollern- und Nitzschestraße, war alles andere als selbstverständlich. Theo-Heinz Adrian, noch amtierender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Friesenheimer Vereine (Arge), soll den Termin bereits abgesagt haben. Doch das Orga-Team aus Steffen Langknecht, Harald Neider und Gabi Laubscher setzte sich im Vorstand durch.

Die Arge, so wurde aus verschiedenen Quellen berichtet, stand kurz vor der Auflösung. Adrian hört aus gesundheitlichen und privaten Gründen auf. Ein neuer Vorstand soll Ende Juni gewählt werden. Den Besuchern des Straßenfestes dürften diese Querelen egal sein, solange das Bier fließt und die Bratwurst schmeckt. Dafür sorgten Schirmherr Wolfgang van Vliet und Brauereichef Frank Mayer beim Fassbieranstich zur Eröffnung.

Die Begrüßung der Ehrengäste, allen voran Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, übernahm Ortsvorsteher Günther Henkel. Ende Juni will er sich zum neuen Arge-Chef wählen lassen, übergangsweise für ein Jahr, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung betonte. Dann soll ein anderer übernehmen, der jetzt noch beruflich eingespannt ist. Auch alle anderen Posten im Arge-Vorstand müssen neu besetzt werden. „Das Team steht“, so Henkel. Um die Zukunft der Arge – und damit auch des Sternstraßenfestes – zu sichern, werde die Satzung geändert. Dann könnten auch Organisationen, Gruppen und sogar Einzelpersonen eintreten und Aufgaben übernehmen, ohne Umweg über Mitgliedsvereine. Die hatten sich in den vergangenen Jahren immer weniger engagiert. „Das ist im Laufe der Jahre immer weniger geworden“, berichtete einer, der es wissen muss: Gerd Wenz (77), der die Arge vor Jahrzehnten mitbegründet hat. Von einst 22 Vereinen beteiligten sich heute nur noch neun, plus Schausteller. „Der Umsatz ist weniger geworden, die Arbeit mit Auf- und Abbau aber nicht“, so Wenz. Als vielleicht letzte verdiente Persönlichkeit bekam Wenz den „Silbernen Stern“ überreicht, die Auszeichnung der Arge für herausragendes ehrenamtliches Engagement. Jahrelang war er für die Kultur zuständig . hbg