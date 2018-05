„Orientierung und Transparenz“ für Zugewanderte

Anzeige

Ludwigshafen.Drei Kategorien finden sich auf der neuen „alvivi“-Onlineplattform der BASF – „ankommen“, „leben“ und „helfen“. Diese sollen den Prozess nachzeichnen, den die Integration beschreibe, erläuterte Judith Trüper bei der Sitzung des Beirats für Migration und Integration: „Jemand kommt an, braucht Orientierung, braucht Transparenz, braucht eventuell Anlaufstellen“, so die Leiterin des 2016 gestarteten BASF-Programms „Tür auf“. Dabei sind viele unterschiedliche Projekte zusammengefasst, „die der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in der Metropolregion Rhein-Neckar dienen sollen.“

Die seit Februar online gestellte „alvivi“-Seite ist Teil dieses Programms. Sie bietet Hilfestellungen, Checklisten, Informationen und einen Veranstaltungskalender. Zugewanderte und Helfer sollen sich gezielt aktiv einbringen, vernetzen und austauschen können. Ab August werde es auch eine englische Übersetzung geben, kündigte Trüper an. Als weitere Sprache sei Arabisch vorgesehen. „Alvivi“ sei außerdem auf allen „Social-Media-Kanälen“ zu finden. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von der Stadtverwaltung Ludwigshafen sowie der medien+bildung.com gGmbH als Partner, welche die Redaktion übernommen habe.

Dieses Anliegen sei „an und für sich lobenswert“, sagte Liborio Ciccarello (Die Linke). Er monierte aber, die BASF „soll gefälligst die eine Milliarde zahlen, die sie an Steuern vermieden hat, statt uns mit dieser Kosmetik zu kommen.“ Dieser Beitrag Ciccarellos sei „unter jeder Kritik“ und habe in diesem Beirat „überhaupt nichts verloren“, hielt Reinhard Herzog (CDU) entgegen.