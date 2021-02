Orte zum Aufwärmen sind dicht

Ludwigshafen.Es bleibt bitterkalt in Ludwigshafen. Am Freitag und auch am Wochenende werden Temperaturen von bis zu neun Grad minus erwartet. Damit öffnet die Stadt Ludwigshafen die Kältewohnung für Obdachlose. Doch den Erfahrungen der vergangenen Jahre zufolge werde diese auch bei Schnee und Eis kaum genutzt, sagt eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage. Die Plätze für die Notübernachtung im Caritas-Förderzentrum St. Martin seien dagegen „durchweg belegt“, so Leiterin Marija Krstanovic.

34 wohnsitzlose Männer leben aktuell im Dauerwohnbereich des Zentrums am Unteren Rheinufer. „Aufgrund der Corona-Krise mussten wir die Schlafplätze weiter voneinander entfernt aufbauen“, berichtet Krstanovic im Gespräch mit dieser Redaktion. „Deshalb können wir jede Nacht nur drei Hilfesuchende notfallmäßig aufnehmen.“ Diese sollen sich dann am darauffolgenden Morgen an das Wohnungsamt der Stadt wenden. Doch es gebe einige Menschen, die sich bewusst gegen diesen Schritt entscheiden – und damit auch bei eisigen Temperaturen auf der Straße übernachten. „Sie wollen sich vom System distanzieren“, so Krstanovic. Und für diejenigen werde die Gefahr zu erfrieren in diesen Tagen real. „Ich denke auch, dass es sich rumspricht, dass wir momentan nicht so viel Platz haben“, fügt die Leiterin des Caritas-Förderzentrums hinzu. Dies könnte die Menschen ebenfalls abschrecken, sich Hilfe zu suchen. Einen sogenannten Kältebus, der wie etwa in Mannheim bekannte Übernachtungsplätze anfährt und den Transport in städtische Übernachtungsstellen anbietet, gibt es in Ludwigshafen nicht. Krstanovic ist sich sicher: „Wenn man aktiver auf die Betroffenen zugehen würde, könnte man noch einige mehr dazu überreden, die Nacht im Warmen zu verbringen.“

In den beiden Einweisungsgebieten der Stadt in der Kropsburg- und der Bayreuther Straße sind derzeit rund 500 Menschen untergebracht. Dort könnte sich auch jeder Hilfesuchende jederzeit einweisen lassen und für die Nacht einen Schlafplatz erhalten, versichert die Stadtsprecherin. Wie viele Menschen derzeit dennoch auf den Straßen Ludwigshafens leben, lasse sich nicht abschätzen. Das Sleep Inn der Drogenhilfe bietet zudem Übernachtungsmöglichkeiten.

Die Kältewohnung, deren Adresse zum Schutz der Privatsphäre der Betroffenen nicht veröffentlicht wird, wird von der Fachstelle für Wohnraumsicherung nur dann geöffnet, wenn die Temperatur um 19.30 Uhr bei null Grad oder darunter liegt. „Das Appartement wurde nur unter der Klientel bekannt gemacht, damit sie dort anonym und kostenfrei Schutz finden“, so die Stadtsprecherin. Vier Betten und vier Spinde befinden sich in der Zweiraumwohnung. Zudem gibt es eine Toilette und warmes Wasser.

Im November 2018 war die Kältewohnung zum ersten Mal geöffnet worden. Seitdem habe es kaum Anzeichen dafür gegeben, dass die Schlafplätze regelmäßig genutzt würden, sagt die Sprecherin der Stadt. Einer der häufigsten Gründe für Obdachlosigkeit sind laut Krstanovic Mietschulden: „Das ist wie ein Teufelskreis“, erklärt sie. „Arbeitslosigkeit kann jeden treffen. Dann schämen sich die Betroffenen und isolieren sich.“ Oft kommen dann auch psychische Probleme oder Drogen hinzu.

Weniger Spenden von Passanten

Und auch die Corona-Pandemie trifft Obdachlose hart. Tagesstätten und andere Örtlichkeiten wie Cafés, in denen sich die Menschen kurz aufwärmen könnten, seien vorübergehend – oder immer noch geschlossen, so Krstanovic. Und da in den Städten weniger Passanten unterwegs sind, würden einige Spenden wegfallen. „In unserem Haus hat es aber zum Glück noch keinen Corona-Fall gegeben“, sagt die Leiterin.

Im Haus St. Martin erhalten die Wohnungslosen Vollverpflegung und Ersatzkleidung. Sachspenden brauche die Einrichtung aber nicht. „Wir sorgen für alles“, berichtet Krstanovic. „Was uns aber wirklich hilft, ist Manpower.“ Wer einen Menschen in Not sieht, solle ihn auf die Hilfsangebote aufmerksam machen – und in einer offensichtlichen Notsituation den Notruf wählen.

