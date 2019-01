Ortsbeirat fordert direktere City-Linie

Ludwigshafen.Einen Dauerbetrieb der Stadtbahn über den Ruthenplatz fordert der Ortsbeirat Friesenheims während des Ausbaus der Linie 10. Baldmöglichst nach Beginn der Bauarbeiten solle die RNV wieder einen dauerhaften und ganztägigen Betrieb der früheren Linie 9 beziehungsweise 11 aufnehmen.

Diese führte bis 2005 von und nach Friesenheim via Ruthenplatz, Carl-Bosch-Straße, BASF und Rathaus Richtung Berliner Platz. „Viele Bürger vermissen es, innerhalb weniger Minuten mit der Straßenbahn in die City zu fahren“, begründete Christian Schreider (SPD).

Im Zuge des Hochstraßenabrisses sei die Wiederaufnahme der Verbindung über die Eschenbachstraße nur im Berufsverkehr vorgesehen. Die Bürgerversammlung zum Linie-10-Umbau habe aber gezeigt, dass wegen der dann vorgesehenen Kappung der Linie 10 am Ebertpark und der abzusehenden Probleme für den langsamen Bus-Ersatzverkehr im engen Alt-Friesenheim eine gute Alternativ-Bahnverbindung über den östlichen Gleis-Ast via Ruthenplatz Richtung Rathaus „schon nachgefragt wird“, so Schreider. Hierzu wäre auch der Einsatz von Zweirichtungsbahnen zu prüfen, um möglichst weit nach Alt-Friesenheim einfahren und so Teile der Linie 10 ersetzen zu können.

Hans Jürgen Ehlers (FWG) sprach sich zudem für eine Ringführung aus, um die „unnötige Rangiererei“ in Zukunft zu beenden. In einer Antwort der Stadt werden die Erwartungen allerdings gedämpft: „Zusätzliche Triebfahrzeuge stehen kurz- und mittelfristig nicht zur Verfügung“, wurde daraus zitiert. „Das wundert uns schon“, kommentierte Schreider, denn für die neue Linie 14 im Berufsverkehr (Richtung Rheingönheim) würden auch neue Fahrzeuge angeschafft werden. Zustimmung gab es im Ortsbeirat zu den vorgestellten Plänen zur Bebauungsplanänderung Sternstraße West. Dort gibt es Anfragen in zweiter Reihe zu bauen, erklärte eine Vertreterin der Stadtplanung. Bisher ist dies aber rechtlich nur im vorderen Teil möglich. Gewünscht wird eine „maßvolle, nachbarverträgliche Innenentwicklung“, so die Stadtplanerin. Vorgesehen sind maximal zwei Vollgeschosse und die obligatorischen zwei Stellplätze pro Neubau. „Hier stehen wir aber noch ganz am Anfang“, so die Stadtplanerin. „Der Bedarf ist da“, begrüßte Constanze Kraus (CDU) die Pläne. hbg

