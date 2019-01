Ortsbeirat klagt über Belastung durch Sondertreffen

Ludwigshafen.Große Bauprojekte werfen ihre Schatten voraus. Ob Hochstraße, Linie 10 oder zuletzt die Pesch-Siedlung – immer öfter werden Ortsbeiräte zu Sitzungen mit dem Stadtrat oder dem Bau- und Grundstücksausschuss eingeladen. In der nördlichen Innenstadt regt sich nun Kritik: „Derlei Sondersitzungen sollten die Ausnahme sein“, fordert Wolfgang Leibig (CDU).

Denn für die ehrenamtlichen Mandatsträger seien dies „erhebliche Mehrbelastungen“ – vor allem, wenn wie zuletzt sehr kurzfristig zu einer frühen Uhrzeit eingeladen werde und dann der Tagesordnungspunkt erst Stunden später aufgerufen werde. Für arbeitende Mandatsträger heißt das, sich von der Arbeit freistellen zu lassen oder Urlaub zu nehmen. „Das ist mit ein Grund, weshalb ich nicht mehr antrete“, meinte Sebastian Schröer (SPD).

Auch für ihn seien kurzfristige Einladungen, frühe Uhrzeiten und der Zeitaufwand an sich ein Problem. „Das Format an sich ist aber gut“, so Schröer, denn als Ortsbeirat werde man in dem größeren Rahmen eher gehört, bei mehr Reichweite für die Redebeiträge. „Das ist aber eine andere Debattenkultur“, widersprach Leibig. Für den Ortsteil wichtige Themen sollten erst im Ortsbeirat diskutiert werden.

„Fünftes Rad am Wagen“

„Wir haben uns immer mehr Wertschätzung für unsere Arbeit gewünscht“, sagte Romina Wilhelm (SPD). Im Ergebnis habe man das nun, denn der Ortsbeirat werde direkt beteiligt und zeitgleich mit Stadträten informiert. „Es ist wichtig, dass wir hingehen, sonst fließt wichtige Info an uns vorbei“, ergänzte Gabriele Altengarten (FWG). So könnten auch Gelder gespart werden, denn Fachingenieure müsste man nicht doppelt einladen, vermutet Ralf Battistin (Grüne). Besser sei es aber, erst im kleinen Kreis zu beraten. „Ich habe den Eindruck, wir sind das fünfte Rad am Wagen“, meinte dazu Wolfgang Leibig.

Ortsvorsteher Antonio Priolo zitierte Stadtchefin Jutta Steinruck (SPD), die sinngemäß gesagt habe: „Erst werde gejammert, dass nicht informiert werde. Kaum werde von Anfang an mitgenommen, sei man zu arg beansprucht.“ Aber auch er kritisierte kurzfristige Einladungen und langen Leerlauf wie in der Dezember-Sitzung. Künftig müssten Themen dann vorgezogen werden. Auf einen Antrag der CDU habe die Verwaltung noch nicht reagiert.

Dieter Netter (Grüne) erinnerte daran, dass die Stadt sich zur Mehrbelastung von Straßen etwa nach Öffnung der Bayreuther Straße äußern wollte. Priolo versprach, auch bei diesem Punkt nachzuhaken. Er vermutet, dass die Verwaltung überlastet sei. In seinem Bericht kündigte er an, dass im Februar im Bau- und Grundstücksausschuss die Genehmigung der Instandsetzungsarbeiten in der Brunckstraße zwischen Stern- und Carl-Bosch-Straße ansteht. Die Arbeiten sind gegen Ende der Sommerferien vorgemerkt. hbg

