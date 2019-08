Ortsvorsteher Heller will Teile des Bunkers „erlebbar“ machen

Ludwigshafen.Der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller (CDU), will Teile des unterirdischen Bunkers am Berliner Platz erhalten und für die Öffentlichkeit „erlebbar“ machen. Dieser sei ein wichtiges Geschichtsmerkmal der Stadt. Heller denkt dabei an den nördlichen Bereich unter dem Ankerhof. Für die Idee habe er schon Kontakt mit Klaus-Jürgen Becker, Vizechef des Stadtarchivs und Vorsitzender des Bunkervereins, aufgenommen. Ein Teil der weitverzweigten Anlage wurde bereits wegen des Metropol-Projekts abgerissen. Der Tiefbunker am Berliner Platz gilt nicht als Kulturdenkmal – im Gegensatz zu anderen Schutzräumen aus jener Zeit. Über die Gründe weiß die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt nichts. Die Grünen wollen daher beim Landesdenkmalamt nachhaken. ott (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019