Ortsvorsteher zeigen Stadtteile

Ludwigshafen.Mit Friesenheim und der Nördlichen Innenstadt wird die Reihe „Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ des Marketing-Vereins beendet. Günther Henkel zeigt am Donnerstag, 27. September, 15 Uhr, im August-Wagner-Haus (Luitpoldstraße 99) einen Diavortrag über Friesenheim. Antonio Priolo führt am Samstag, 29. September, 16 Uhr, durch die Nördliche Innenstadt. Treffpunkt ist am Brunnen auf dem Europaplatz. Die Führungen sind kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information (Berliner Platz) unter der Telefonnummer 0621/51 20 35 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018