Ostasieninstitut öffnet seine Türen

Ludwigshafen.Das Ostasieninstitut (OAI) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen feiert sein Sommerfest am Samstag, 6. Juli, mit einem Tag der offenen Tür. Ab 12 Uhr öffnet das Institut in der Rheinpromenade 12 in Ludwigshafen seine Tore. Besucher können sich dann über die Studiengänge des Instituts informieren und einen ersten Einblick in die Kulturen Ostasiens bekommen.

Bei verschiedenen Workshops werden die Kalligrafie Japans, die koreanische Teezeremonie oder das japanische Schachspiel Shogi vorgestellt und erlernt. Natürlich kommt an diesem Tag auch dem Kulinarischen eine besondere Bedeutung zu. Fachvorträge über das Ostasieninstitut selbst und die Studienschwerpunkte Japan, China und Korea runden das Programm ab. mics

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.07.2019