Osterglocken für ein „gelbes Band“ durch Maudach

Ludwigshafen.Maudach soll im kommenden Frühjahr gelb blühen. Der Grundstein dafür wurde am Samstag gelegt. Insgesamt 30 Maudacher haben sich rund 8000 Osterglocken-Zwiebeln abgeholt und von einem Gärtner Tipps zur richtigen Pflanzung bekommen. Nun haben die freiwilligen Helfer zwei Wochen Zeit, um die Blumen auf öffentlichen Flächen einzupflanzen. Zunächst soll, so Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck, ein „gelbes Band“ durch die Bergstraße und Maudacher Straße verlaufen. Wenn die Osterglocken sprießen, sollen in Zukunft noch mehr von ihnen den Stadtteil zieren. Hintergrund der Pflanzaktion ist das 1250-jährige Bestehen Maudachs, das im kommenden Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert wird. Maudach zählt zu einer der ältesten Siedlungen im Raum Ludwigshafen. julb

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.11.2019