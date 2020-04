Osternacht wird digital gefeiert

Ludwigshafen.Wegen der Corona-Pandemie wird die Osternacht der evangelischen Jugend, die in der Ruchheimer Kirche stattfinden sollte, auf digitalem Weg gefeiert. In mehreren Gemeinden werden Briefe zu den Feiertagen mit Andachten und kleinen Liturgien geschrieben, die zuhause allein oder mit Familienangehörigen gefeiert werden können, sagt die Dekanin Barbara Kohlstruck. In der Jona-Kirchengemeinde wird ein größerer Briefumschlag versendet mit einer Andacht für Karfreitag und in einem eigenen Umschlag für Ostersonntag und -montag. Zudem bietet das Dekanat eine Telefonandacht unter der Nummer 0621/629 07 02 an. ott

