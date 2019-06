„Pädagogische Begabung“

Ludwigshafen.„Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut!“ Auf Wolfgang Neßling trifft dieses Zitat von Arthur Schnitzler zu. Nach 25 Jahren an der Gräfenau-Schule verabschiedeten Kollegen und Weggefährten ihren Rektor in den Ruhestand. Wie sehr man den engagierten Pädagogen vermissen werde, machte Barbara Rütz von der Schulaufsicht ADD in ihrer Festrede deutlich. Für seinen unermüdlichen Einsatz bekannt, habe Neßling gerade die leistungsschwächeren Schüler konsequent unterstützt – was in einem Brennpunkt wie dem Hemshof besonders wichtig sei. Der Grund- und Hauptschullehrer habe Förderprogramme aufgelegt, unzählige Gespräche mit Eltern und Beratungsstellen geführt – und die Schüler zu begeistern gewusst: Bereits 1990 hat Neßling, damals noch an der Rupprechtschule, eine Schuldruckerei aufgebaut, ganz überwiegend außerhalb der Dienstzeit. Die Leidenschaft für das Drucken ist geblieben. An der Gräfenau-Schule etablierte er eine Schülerzeitung und war Ansprechpartner für technische Geräte. Dass er über den Lkw-Führerschein verfügt und als ehemaliges Mitglied eines amphibischen Pionierbataillons Brücken zu bauen versteht, habe den Schulalltag ungemein erleichtert, erinnerten sich die Kollegen.

Alles andere als einfach gestaltete sich hingegen der Einstieg in den Schuldienst: In einer Zeit, in der man noch einen Lehrerüberhang beklagte, schlug sich Neßling zunächst mit halben Stellen herum. An der Hauptschule Mutterstadt hatte er lediglich einen „Copilotenvertrag“ inne, der an die Teilzeitbeschäftigung einer zweiten Lehrkraft gekoppelt war.

Erst nach sieben Jahren erhielt er ein volles Deputat und konnte seine „natürliche pädagogische Eignung“ unter Beweis stellen, die ihm sämtliche ehemaligen Schulleiter attestierten. Im März 1994 wurde Neßling Konrektor und im Juni 2007 Rektor der Gräfenau-Schule. Konrektorin Barbara Mächtle tritt im August seine Nachfolge an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019