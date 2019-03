Pannen trüben Bilanz kaum

Ludwigshafen.Bis zur Freibadsaison sind es zwar noch gut zwei Monate, trotzdem macht der Förderverein Blies schon konkrete Pläne für den Sommer. Die Jahreshauptversammlung fand in der Vereinsgaststätte des Karnevalvereins Mundenheimer Göckel statt, über 50 Vereinsmitglieder waren gekommen.

„Es gibt keine Querelen, trotzdem ist die Hütte voll“, sagte Hans-Jürgen Beringer, Erster Vorsitzender, zur Begrüßung. Der Verein zählte im vergangenen Jahr 310 Mitglieder. Es lief nicht immer alles reibungslos am Strandbad Blies, die Technik zeigte sich öfter mal von ihrer tückischen Seite. „Es gab Probleme mit der Stromversorgung, sodass eine neue Leitung verlegt werden musste. Außerdem hatten wir kurz nach Saisonstart einen Defekt an der Pumpe für die Wasserrutsche. Bis die neue Pumpe kam, konnten wir zum Glück die Zeit durch ein Provisorium überbrücken“, so Beringer. Dank der Hilfe von 85 Leuten konnten beim so genannten „Anpacktag“ der BASF Erneuerungen in der Bliesschule und am Strandbad vorgenommen werden. Zum Beispiel gab es zwei zwei Tischtennisplatten, außerdem wurden fünf Bäume neu gepflanzt. Für dieses Jahr sind weitere Federtiere und eine Kletterwand geplant.

Dank der Erneuerungen an der Beregnungsanlage blieb der Rasen den ganzen trockenen Sommer über grün. Eine neue Schlammpumpe, die zusätzlich zur alten montiert wurde, wird auch diesen Sommer für klare Verhältnisse sorgen.

Handwerker sind rar

Dank der großzügigen Spender, der TWL, den Rentnern der IG BCE, der Voigt GmbH, des Strandbad-Restaurants Blieskönig und der Alexander & Zahn GmbH, konnten diese Neuanschaffungen und Reparaturen gestemmt werden. Längerfristig sind noch die Erneuerung der Pumpe im Kinderbecken, die Neugestaltung der Umkleidekabinen und die Sanierung der Duschen und Toiletten geplant.

„Die Zeiträume, in denen man Renovierungen vornehmen kann, sind bei einem Freibad relativ kurz, außerdem wird es immer schwieriger, Handwerker zu bekommen“, sagte der Vorsitzende. Das Strandbad verzeichnete im Lauf des Sommers 2018 rund 80.000 Badegäste, worauf die Vereinsmitglieder stolz sind. Das traditionelle Helferfest im September bildete den Saisonabschluss.

Bei den Wahlen des Vorstands ergab sich eine Veränderung: Dieter Ehlers, seit vier Jahren Schriftführer, kandidierte nicht mehr. Stattdessen wurde Hans Boos gewählt. Die Sommersaison beginnt am Sonntag, 19. Mai. Für Samstag, 11. Mai, 9 Uhr, werden noch Helfer gesucht, die das Strandbad für die Saison fit machen. Infos unter www.blies-bad.de. Kge

