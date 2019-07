Papageien und brüchige Pappeln

Ludwigshafen.„Wir werden von den Vögeln aufgefressen!“ Beim Blick auf die Fassade der Eberthalle konnte sich Michael Cordier den Hinweis auf das Papageien-Problem nicht verkneifen. Denn Halsbandsittiche hacken nur zu gern Löcher in die Verkleidung. „Besonders gut schmeckt ihnen die Körnung an der Sonnenseite“, stellte der Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) zu Beginn des Rundgangs fest. Es war die bereits 23. Tour, mit der Bürger eingeladen waren, Ludwigshafen aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel zu erkunden. Auf diese Weise möchte der Stadtmarketing-Chef die Verbundenheit mit der Heimatstadt stärken und dem Gemecker entgegentreten: „Nicht motzen, machen!“ ist die Devise.

Diesmal standen für knapp 60 Teilnehmer Eberthalle und Ebertpark auf dem Programm. Schon ab 1925 habe es an gleicher Stelle im Park eine große Ausstellungshalle gegeben, bevor sie 1944 einem Luftangriff zum Opfer fiel, erklärte Cordier. Die nach dem Krieg errichtete Eberthalle sei zugegebenermaßen, wie manches mehr in Ludwigshafen, in die Jahre gekommen und nicht mehr vollumfänglich nutzbar. Vor allem fehle es an Höhe. Erste Sanierungskonzepte würden erarbeitet, auch eine Nutzung als Bürgerhaus ziehe man in Betracht.

Kommunalpolitiker vertreten

Als „Prunkstück“ gilt der Innenhof, der nicht nur ausreichend Platz bietet, sondern mit einem flexiblen Dach versehen werden könnte. An Ideen mangelt es wahrlich nicht, gerne gesehen seien Vorschläge seitens der Bürgerschaft, appellierte Cordier an die Teilnehmer, unter denen sich zahlreiche Stadträte und Ortsbeiräte befanden.

In der 2200 Sitzplätze fassenden Eberthalle war die 840 Quadratmeter große Fläche des Handballspielfelds zu besichtigen, das nach jedem Spiel erneuert werden muss – und auf dem die „Eulen“ zuletzt denkbar knapp den Klassenerhalt gesichert haben. Ein Blick in die Kabinen und den „Backstage-Bereich“ brachte ungeahnten Komfort zum Vorschein. Hier logieren Künstler, aber auch Notfallseelsorger: „Die Eberthalle dient der Großunterbringung von Menschen im Katastrophenfall“, erläuterte Reinhard Herzog (CDU) vom Ortsbeirat Friesenheim.

Den Weg in den 29 Hektar großen Ebertpark ebnete Gabriele Bindert, zuständig für das städtische Grün. Wo derzeit noch vereinzelte, brüchige Pappeln stehen, sollen in Zukunft Säuleneichen ihren Platz finden. Überhaupt bedeute die Pflege der Anlage ständige Weiterentwicklung: „Rindenmulch wurde durch Schotter ersetzt“, beschrieb Bindert den Trend zur „mineralischen Mulchung“. Dies gehe mit der Anpflanzung hitzeresistenter Stauden einher. Bei knapp 100 Mitarbeitern sei die Unterstützung durch den Förderkreis Ebertpark umso wichtiger.

Den Abschluss der Tour bildete ein Besuch im traditionsreichen Turmrestaurant, das einer barocken Orangerie nachempfunden ist. Betreiber Anatol Elert informierte die Gäste über Geschichte und Angebote des Hauses. Auf den Punkt brachte es Michael Cordier: „Diese Stadt ist ein bisschen schräg, aber wir haben hier gute, tolle Typen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019