Die Anonyme Giddarischde machen den Samstag, 9. Juni, ab 19 Uhr, zum Heimatabend.

Die RoxxBusters rocken am Freitag, 15. Juni, ab 19 Uhr, die Parkfestbühne. und lassen dabei Erinnerungen an die beiden produktivsten Jahrzehnte der Musikgeschichte aufleben. Brass Machine, eine Perle unter den Cover- und Partybands, treten am Samstag, 16. Juni, ab 19 Uhr, auf.

Father & Son kommen schließlich am Sonntag, 17. Juni, ab 14 Uhr, auf die Parkfestbühne. hbg