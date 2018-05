Parkfest startet heute

Die Fahrgeschäfte drehen sich, die Budenbesitzer hoffen auf gute Geschäfte: Dies ist aber nur die eine Seite des 70. Ludwigshafener Parkfests, das heute im Friedrich-Ebert-Park beginnt. Einen großen Raum nimmt das Rahmenprogramm ein, zu dem beispielsweise die Wahl der nächsten "Miss Ludwigshafen" am Samstag, 19 Uhr, gehört. Samstag und Sonntag lockt der Hobbykünstlermarkt in der Eberthalle, am

...

Sie sehen 37% der insgesamt 1093 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.06.2010