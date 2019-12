Parkplätze bleiben Ärgernis

Ludwigshafen.Ein Jahr nach der heftigen Kritik bei einer Anwohnerversammlung auf der Parkinsel erfolgte erneut ein Treffen, um auf das Filmfestival zurückzublicken und ein Fazit darüber zu ziehen, wie die Organisation gelaufen ist. Das Interesse war groß, mehr als 50 Personen füllten das Nebenzimmer der Vasiliko-Gaststätte. Die Resonanz der Anwohner zum Festival, das während drei Wochen im Spätsommer stattfindet, ist größtenteils positiv. Niemand möchte die Veranstaltung mehr missen, die sowohl Kultur als auch stimmungsvolles Ambiente auf die Parkinsel bringt. Doch die idyllische Lage am Rhein, mitten im Park und direkt dahinter ein Wohngebiet, bringt einen Nachteil mit sich: die knappen Parkplätze.

Zur Versammlung kam fast der gesamte Stadtvorstand mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU), Baudezernent Klaus Dillinger (CDU), Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) – sowie der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller (CDU), und Festivaldirektor Michael Kötz.

Durchfahrtverbot verhängt

Sie verwiesen darauf, dass nach der Kritik im Vorjahr einiges verbessert wurde. In den Parkhäusern Walzmühle und BASF im Stadtteil Süd können die Besucher günstig parken. Shuttle-Busse transportieren die Gäste zur Schneckennudelbrücke, dem Zugang zur Insel.

Für Straßen in unmittelbarer Nähe zum Festival hatte Steinruck auf juristischem Wege ein Durchfahrverbot für auswärtige Fahrzeuge erlangt, das jedoch lediglich als Parkverbot umgesetzt werden sollte, sodass den Anwohnern ihre Parkplätze in der Nähe ihrer Häuser gewährleistet waren. Die Mitarbeiter des Bereiches Straßenverkehr patrouillierten und verteilten Strafzettel an Falschparker, soweit der Plan.

Dass innerhalb von drei Wochen, während eines Festivals mit rund 120 000 Besuchern nicht alles reibungslos verläuft, scheint verständlich. Kritisiert wurde von Anwohnern, dass private Besucher von auswärts Strafzettel bekommen haben, im Gegensatz dazu sei an anderen Stellen zu wenig kontrolliert worden. Autos mit auswärtigem Kennzeichen hätten Einfahrten zugeparkt, ohne ein Knöllchen zu bekommen.

1232 Verwarnungen

Auch das Durchfahrtsverbot wurde kritisiert, da offiziell keine Zulieferer durch die Straßen fahren dürften. Steinruck riet den Anwohnern, dass deren Gäste etwas weiter entfernt parken sollen. Denn in 300 bis 500 Metern Entfernung gebe es ausreichend Plätze. Am Durchfahrtsverbot könne man nichts ändern, da es juristisch die einzige Möglichkeit sei, den Anwohnern ihre Parkplätze zu gewährleisten, Lieferanten dürften trotzdem weiterhin passieren.

Gegen das Argument von Anwohnern der Parkinsel, es habe zu wenige Kontrollen gegeben, setzte die Oberbürgermeisterin Zahlen des Ordnungsdienstes entgegen: 1232 Verwarnungen und 41 Abschleppmaßnahmen habe es während des Festivals in der ausgewiesenen Zone gegeben. Einige Anwohner klangen jedoch optimistisch und meinten, dass sich die Parksituation im Vergleich zu den Vorjahren verbessert habe. Angesprochen wurde auch das Thema Umweltschutz, denn das Gebiet gilt offiziell als Landschaftsschutzgebiet. Doch vom Bereich Umwelt und Grünbetrieb habe es keine Einwände gegeben.

