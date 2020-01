Parkplätze werden markiert

Ludwigshafen.Um die angespannte Parksituation an Markttagen in Sternstraße zu entschärfen, haben die Fraktionen im Ortsbeirat Friesenheim die Einrichtung von gekennzeichneten Stellplätzen auf dem Mittelstreifen beantragt. In Absprache mit der Lukom bietet sich dafür der Abschnitt zwischen der Kreuzung Hohenzollernstraße und den Häusern Sternstraße 87/89 an, heißt es in einem gemeinsamen Antrag. Um Dauerparken zu vermeiden, soll die Parkzeit in diesem Bereich auf 60 Minuten begrenzt werden. Die Stadtverwaltung will nun einen Plan zur Markierung von Schrägparkständen erarbeiten. Sobald dieser vorliegt, wird die Beschilderung geändert, kündigt die Verwaltung an.

Abgelehnt wurde dagegen der Antrag der CDU, während der Marktzeiten die zulässige Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu begrenzen. Das wäre auf einer übergeordneten Straße wie der Sternstraße nur im Bereich von Kindergärten, Schulen und Altersheimen zulässig, so die Begründung. „Muss erst ein Unfall mit Personenschaden passieren, bevor man handelt?“, fragte CDU-Sprecher Thorsten Ralle. Christian Schreider (SPD) gab zu bedenken, dass an Markttagen alleine durch die beengten Verhältnisse durch parkende Autos langsamer gefahren werden müsse.

Eine beidseitige Verlängerung des Radwegs in der Industriestraße fordern SPD und FWG/Grüne in einem gemeinsamen Antrag. Was von der Verwaltung in den vergangenen Jahren abgelehnt wurde, stößt nun auf offene Ohren. Dafür müssten Parkplätze wegfallen; diese seien aber verzichtbar, da die Gewerbetreibenden Stellplätze auf ihren Grundstücken nachweisen müssen. Allerdings seien für dieses Jahr dafür keine Haushaltsmittel eingestellt.

Reinhard Herzog (CDU) warnt vor hohem Parkdruck, vor allem durch Lkw, und einer Verdrängung in die Nebenstraßen. „Dann haben wir die Anwohner am Hals“, so Herzog. „Wir müssen überlegen, wie viel Autoverkehr wir in der Stadt zulassen“, gab Hans-Jürgen Ehlers (FWG) zu bedenken. Der Verkehr werde für Radfahrer immer gefährlicher. Der Antrag wurde gegen die Stimmen der CDU angenommen.

Voran gehen soll es bei der Gründung des Jubiläumsvereins zur 1250-Jahr-Feier im kommenden Jahr. Für Dienstag, 28. Januar, 18 Uhr, lädt Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) zum Infotreffen in der Paulusgemeinde ein. hbg

