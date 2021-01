Ludwigshafen.Der Kommunale Vollzugsdienst hat nach eigenen Angaben eine abendliche Party in einem Treppenhaus in der Yorckstraße aufgelöst. Eine Bewohnerin hatte die Ordnungskräfte am Donnerstag gegen 19 Uhr darüber informiert, dass Jugendliche dort feiern. Die Einsatzkräfte trafen drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren an und entdeckten bei ihnen Cannabis.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021