Party nach dem Feierabend

Anzeige

Ludwigshafen.Erstmals organisiert die IHK-Tischrunde Ludwigshafen eine „After-Work-Party“ am Donnerstag, 7. Juni, von 17 bis 21 Uhr auf dem Ludwigsplatz. Für Livemusik sorgt Rockland-Radio, für das leibliche Wohl das benachbarte Europa-Hotel. „Alle, die in Ludwigshafen und Umgebung leben, studieren und arbeiten, sollen in einer lockeren Atmosphäre in Kontakt kommen“, erläutert Jan Muhlert, Mitglied der IHK-Tischrunde, das Projekt Feierabendkultur. Die weiteren Termine der „Alter-Work-Partys“ auf dem Ludwigsplatz sind am 28. Juni und 30. August. Ziel der Tischrunde, der 40 mittelständische Unternehmen angehören, ist es, Ludwigshafen „dauerhaft lebenswert und attraktiv zu gestalten“. ott