Passanten halten Ladendieb fest

Ludwigshafen.Drei aufmerksame Passanten haben in der Innenstadt einen Ladendieb aufgehalten. Wie die Polizei berichtete, hatte der 41-Jährige in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz drei Fläschchen Parfüm in seinen Rucksack gesteckt und wollte das Geschäft damit verlassen. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl jedoch und sprach den Mann an. Dieser versuchte zu flüchten, wurde von dem Sicherheitsmitarbeiter aber festgehalten. Wenig später konnte sich der Kriminelle jedoch losreißen und aus dem Drogeriemarkt stürmen. Drei Fußgänger bemerkten den Fluchtversuch und hielten den Dieb an einer Haltestelle fest, bis die Polizei eintraf. jei

Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.08.2019