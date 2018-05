Passanten verhindern Raub

Anzeige

Ludwigshafen.Durch ihr beherztes Eingreifen haben vier Ludwigshafener Bürger in der Orffstraße einen Raub verhindert. Nach Polizeiangaben von gestern kamen sie einer 67 Jahre alten Frau zu Hilfe, die am Samstag vor ihrem Mehrfamilienhaus von einer 27-Jährigen angegriffen wurde. Die Täterin hatte zuvor Dekoartikel vor der Wohnung der Frau entwendet und war beim Verlassen des Anwesens von dieser ertappt worden. Daraufhin biss die Diebin der 67-Jährigen ins Ohr und riss an ihrer Goldkette. Als das Opfer zu schreien begann, kamen ihr vier unbeteiligte Passanten zu Hilfe. Sie hielten die Täterin bis zum Eintreffen der Polizei fest. jei