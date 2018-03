Patientin von Frachtschiff geholt

Anzeige

Ludwigshafen.Wegen starker gesundheitlicher Beschwerden hat ein weibliches Besatzungsmitglied eines Frachtschiffs gestern gegen 14.15 Uhr die Hilfe der Feuerwehr in Anspruch nehmen müssen. Nach Behördenangaben konnte die Frau auf dem Schiff, dessen Schüttgut in Höhe des Industrieparks Süd entladen wurde, nicht mehr eigenständig gehen. Weil die Frau möglichst schonend und liegend vom Frachtschiff geholt werden musste, wurde das Feuerlöschboot Metropolregion Rhein-Neckar aus Mannheim eingesetzt. Es übergab die Frau gegen 16 Uhr am Schiffsanleger bei der Rhein-Galerie dem Rettungsdienst. Die gesundheitlichen Beschwerden waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht lebensbedrohlich. Einzelheiten nannte er nicht.