PC-Ausfall bei Kfz-Zulassungsstelle

Ludwigshafen.Die Probleme bei der Kfz-Zulassungsstelle in der Achtmorgenstraße reißen nicht ab. Wegen eines kompletten Ausfalls des IT-Systems musste die Verwaltung am Mittwoch die Schalter schließen. „Die Schwierigkeiten sind am späten Vormittag aufgetreten. Danach hatten die Mitarbeiter keinen Zugriff mehr“, berichtete ein Stadtsprecher. Weil die Stelle am Mittwochnachmittag eh geschlossen sei, habe sich der Ausfall für die Bürger in Grenzen gehalten. Die Verwaltung habe sich mit dem Anbieter in Verbindung gesetzt und gehe davon aus, dass es bei der Zulassungsstelle am heutigen Donnerstag wieder normal laufe.

Bereits am Dienstag hatten landesweit Kfz-Zulassungsstellen technikbedingte Ausfälle gemeldet. Wegen großer Personalprobleme in der Achtmorgenstraße hatte die Verwaltung vier Mitarbeiter dorthin abgeordnet. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.06.2019