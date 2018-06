Per Handy durch Bewegungsparcours

Anzeige

Kletterwand lockt viele Kinder

Schirmherrin des „Platzwechsel“-Projekts ist die Oberbürgermeisterin. „Frau Steinruck unterstützt den Sport sehr, sie hat den Bereich ins OB-Dezernat geholt“, so Stamm. Zum Projekt-Auftakt boten örtliche Vereine auf der Parkinsel Sportarten zum Ausprobieren an. Der Deutsche Alpenverein etwa hatte eine Mischung aus Laufband und Kletterwand aufgestellt. Zwar gibt es in Ludwigshafen keine Berge, aktiv werden kann man beim Alpenverein dennoch: „Wir haben uns zum Klettern den alten Spitzbunker in der Nähe des Hauptbahnhofes von der Stadt gemietet. Natürlich machen wir auch mehrtägige Exkursionen zu richtigen Bergen wie zum Beispiel dem Nebelhorn“, sagte Gerhard Schied, erster Vorsitzender des Alpenvereins. Ebenso biete man Ausbildungskurse an, auch mit Steigeisen. Die Kletterwand des Vereins war an diesem Tag vor allem bei Kindern beliebt – vielleicht war schon das eine oder andere zukünftige Vereinsmitglied dabei.

Mehr Informationen zum Bewegungsparcours und den Schnupperangeboten der Sportvereine, von Aikido bis Outdoor Bodybuilding, gibt es im Internet. kge

Info: Infos: platzwechsel.jetzt/ ludwigshafen.

