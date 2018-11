Personal-Domino in Kriminalinspektion

Silke Rehmann geht, Stefan Becht (links) kommt: Polizeipräsident Thomas Ebling machte es gestern offiziell. © Ruffler

Ludwigshafen.Zehn Jahre lang war Silke Rehmann Leiterin der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) am Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen. Seit Oktober leitet die 48-Jährige die Abteilung 2 (Einsatz- und Ermittlungsunterstützung) des Landeskriminalamts. Ihre Berufung nach Mainz bewirkt einen Dominoeffekt: Ihre direkte Nachfolge tritt Stefan Becht (43) an.

Der bisherige Leiter der Kriminalinspektion (KI) Landau wird seinerseits von seinem bisherigen Ludwigshafener Kollegen Alexander Welter (47) abgelöst. Neue Leiterin der KI Ludwigshafen ist Katrin Luckenbach. Erst vor wenigen Tagen hat die 35-Jährige ihr Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster absolviert. Ihr Werdegang bei der Polizei begann aber schon 2003 mit Stationen bei der Bereitschaftspolizei und im Streifendienst, bevor sie 2009 zur Kripo in Neuwied wechselte. Im Rahmen einer Feierstunde wurden gestern die bisherigen Führungskräfte verabschiedet und die neuen eingeführt.

Silke Rehmann habe „Spuren hinterlassen“, betonte Polizeipräsident Thomas Ebling. In seiner Rede blickte er auf zehn Jahre zurück. Erste Bewährungsprobe für Rehmann sei der verheerende Brand am Danziger Platz mit acht Toten gewesen. Der fand, auch Dank des Erdogan-Besuchs, internationale Beachtung. Weitere große Ereignisse in ihrer Amtszeit waren die Explosionen in Harthausen und Oppau sowie der Leichenfund am Willersinnweiher. Rehmann bedankte sich bei ihren bisherigen Mitarbeitern – „eine tolle Mannschaft, ohne die geht es nicht“.

Nachfolger Stefan Becht gilt als ruhiger Typ – sachlich, gewissenhaft und unkompliziert. Nach Stationen im LKA und Innenministerium war er zuletzt Leiter der KI Landau. Dort löst ihn Alexander Welter nach zweijährigem Zwischenstopp in Ludwigshafen ab. In die Dienstzeit des Westpfälzers fiel der versuchte Anschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt. Seine Nachfolgerin in Ludwigshafen möchte erst einmal „ankommen“, so Katrin Luckenbach. Seit drei Wochen lernt sie die Dienststelle kennen. Nur vor dem Dialekt habe sie etwas Bammel gehabt, so die gebürtige Westerwälderin. Zur Kripo zu gehen, sei immer ihr Traum gewesen. Selbst eine Kriminalinspektion zu leiten, habe sie sich nicht träumen lassen. In ihrer Freizeit reise sie gerne in ferne Länder oder klettere freihändig ohne Seil – eine Passion, die ihren neuen Chef mit etwas Sorge erfüllt. hbg

