Pesch-Haus Ludwigshafen: Programm im Frühjahr und Sommer

Ludwigshafen.Die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus bietet wieder Kinderferienwochen an, beispielsweise vom 6. bis 9. April sowie vom 25. bis 28. Mai. Unter dem Motto „Mit Pluto und Planeta die Welt entdecken“ können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren naturwissenschaftliche Phänomene erforschen, experimentieren, basteln und kreativ arbeiten. Qualifizierte Teamer betreuen die Kinder von 7.30 bis 17 Uhr in altershomogenen Gruppen. In den Sommerferien bietet die Familienbildung die Freizeit „Mit Pluto und Planeta die Welt entdecken“ in drei Durchgängen im August an.

Zu Beginn der Sommerferien steht ferner das „Kreativland“ für Sechs- bis Zwölfjährige auf dem Programm. Die Anmeldung startet am 26. Januar um 8 Uhr. Weitere Informationen unter www.familienbildung-ludwigshafen.de.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021