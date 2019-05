Pesch-Siedlung nimmt nächste Hürde

Ludwigshafen.Noch fehlen einige Gutachten zu den Themen Klima, Lärm, Geruch und Boden – dennoch werden die Pläne für die Wohnsiedlung westlich des Heinrich-Pesch-Hauses noch im Mai für 30 Tage offengelegt. Das hat der Bau- und Grundstücksausschuss in seiner gestrigen Sitzung einhellig beschlossen. „Wir begrüßen das Projekt, denn es verspricht neuen Wohnraum in allen Preissegmenten“, betonte Peter Uebel (CDU). „Uns ist es besonders wichtig, dass auch Wohnungen im kostengünstigen und mittleren Bereich entstehen“, betonte er. In einem gestrigen Bericht dieser Zeitung hatte fälschlicherweise gestanden, dass die CDU in Ludwigshafen vorrangig erstklassigen neuen Wohnraum schaffen will.

Udo Scheuermann (SPD) freute sich über den bislang „sehr harmonischen“ Ablauf des Projekts, auch mit Blick auf die bereits abgehaltene Bürgerversammlung. „Das zeigt, dass dieses Vorhaben von allen Seiten befürwortet wird“, sagte er. Rainer Metz (FWG) sprach von einem ambitionierten Projekt, das Wohnraum in allen Segmenten verspreche. „Das ist eine tolle Sache.“

Christian Brückmann (Grüne) bemängelte die unklare Formulierung in den Plänen, dass mindestens ein Stellplatz pro Wohneinheit nachgewiesen werden soll. „Das ist doch sehr schwammig“, meinte er. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) entgegnete, dass dies mit den Planungen für das Areal als verkehrsberuhigter Bereich zusammenhänge, bei dem viele Stellplätze in Parkhäusern geschaffen werden sollen. jei

