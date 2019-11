Ludwigshafen.Wegen der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd ist der Ludwigshafener Musikpark seit Freitagabend geschlossen. Wann die Diskothek am Berliner Platz wieder öffnen darf, ist offen. Geschäftsführer Michael Gebhardt rechnet mit monatlichen Umsatzeinbußen von bis zu 400 000 Euro. 14 Festangestellte und 90 Aushilfen bangen um ihre Jobs. Um deren Arbeitsplätze zu erhalten, ist bei dem Internetportal Avaaz.org eine Petition gestartet worden. Innerhalb eines Tages ist diese über 1300 Mal unterzeichnet worden, quasi sekündlich kommen neue Unterstützer hinzu. Die Petition mit dem Titel „Sicherung der Arbeitsplätze in Lu Süd/Musikpark“ wurde am Dienstagmorgen von Tanja B. ins Leben gerufen. „Durch die Sperrung der Hochstraße sind viele Unternehmen betroffen. Wir kämpfen für alle Arbeitsplätze. Pendler und Anwohner ebenfalls“, ist der knappe Kommentar zu der Unterschriftensammlung.

Der Musikpark darf – wie berichtet – bis auf Weiteres keine Veranstaltungen ausrichten, weil drei Rettungswege unter der maroden Hochstraße Süd liegen. Am Freitag hatte die Stadt die Unterführungen im Bereich der Mundenheimer und Berliner Straße sperren lassen, da die Standfestigkeit des Bauwerks nicht mehr gewährleistet werden könne. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte eine schnellstmögliche Lösung für den Musikpark versprochen. jei

Info: Petition im Internet unter https://bit.ly/2OPhxKV

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.11.2019