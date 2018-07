„Pfälzer Oma“ erzählt von früher

Anzeige

Ludwigshafen.Wer wissen oder sich erinnern will, wie es früher einmal war, muss dafür nicht unbedingt im Stadtarchiv recherchieren. Er kann auch die „Geschichten der Pfälzer Oma“ lesen, in denen Ellen Borth unter anderem vom Krieg und ihrer Zeit als Café-Besitzerin in Oppau berichtet. Das politische Zeitgeschehen veranschaulicht Borth in ihren Erzählungen an der unmittelbaren Lebenswirklichkeit, die Ludwigshafener Stadtgeschichte wird in ihren Zeilen lebendig: Davon konnten sich die Zuhörer bei einer Lesung in der Stadtbibliothek überzeugen.

In den Bombennächten in Oppau kam Borth, wie viele andere, manchmal tagelang nicht aus dem Luftschutzkeller heraus. Die BASF-Werke in Oppau, zur Fertigung von Rüstungsgütern umfunktioniert, waren Angriffsziel der Alliierten. Dort hatte Ellen Borth eine einschlägige Begegnung mit SA-Offizier König, der ukrainischen Zwangsarbeiterinnen mit Gewalt den Zutritt verweigerte. Die damals 16-Jährige, die offenbar schon in jungen Jahren viel von der resoluten und couragierten erwachsenen Frau hatte, beschwerte sich in der Bunkerzentrale über den Offizier. Das „Anschwärzen eines Parteigenossen“, wie Borth schreibt, blieb ohne Folgen.

Unglaubliche Begegnungen

Als sie ebenfalls als 16-jähriges Mädchen zum ersten Mal amerikanischen Siegertruppen begegnete, machten diese sich über ihre Aussprache lustig, erzählt sie in ihrem Buch. Auf die Frage, wo sie ihr Englisch gelernt habe, antwortete sie: „Von Herrn Schick in der Schule.“ In diesem Moment, berichtet Borth, sei Schick für sie „ein Agent und Spion“ gewesen, „der uns alles absichtlich falsch beigebracht hat“.